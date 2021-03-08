Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tekstil ve konfeksiyon sektörünün başta Avrupa ülkeleri olmak üzere küresel pazarlarda en güçlü biçimde yer almaya devam etmesi için destekleri sürdüreceklerini belirtti. Pekcan, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği (İHKİB) İnovatif Fikir Maratonu Ödül Törenine canlı bağlantıyla katıldı. Tekstil ve konfeksiyon sektörünün, Türkiye'nin sanayi üretim ve ihracatı içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu ve gelecek yıllarda da bu önemini sürdüreceğini dile getiren Bakan Pekcan, sektörün geçen yıl 28,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Gelinen noktada, fiyat bazlı rekabetten ziyade kalite, teknoloji, AR-GE, inovasyon, tasarım ve markalı ürün ihracatına dayalı rekabeti esas alan bir yapıya doğru gelişim gösterildiğini vurgulayan Bakan Pekcan "Ürünlerimiz, yabancı ülke pazarlarında; kalite, tarz ve diğer pek çok açıdan da beğeni ile karşılanmaktadır. Firmalarımız katma değeri yüksek üretim ve ihracatta önemli bir altyapı ve kapasiteye sahiptirler" dedi.

BÜYÜK DESTEKLER

Bunun daha da ileri noktalara taşınması için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Pekcan, şu bilgileri verdi: Bakanlığımız ihracatçı firmalarımıza önemli destek imkanları sunmaya devam etmektedir. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi - UR-GE programımız kapsamında bugüne kadar, tekstil ve hazır giyim sektöründe, 21’i aktif 21’i tamamlanmış olmak üzere 42 farklı projeye destek sağlamış bulunuyoruz. TURQUALITY programı kapsamında 37 firmamızın 39 markası, Marka programı kapsamında ise 12 firmamızın 12 markası desteklenmektedir. Yine tasarım faaliyetleri ve firmalarımız bünyesinde tasarım departmanı kurulması veya geliştirilmesine yönelik desteklerimize sektörümüzden büyük bir ilgi olduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz. Pandemi döneminde, tekstil ve konfeksiyon sektörüne yönelik 10 sanal ticaret heyeti programı gerçekleştirdiğimizi de sözlerime eklemek isterim.

Hedef nitelikli eleman

Bakan Ruhsar Pekcan "Tekstil-konfeksiyonun rekabet gücünü geliştirebilmesi için iyi yetişmiş mühendislerin sektöre kazandırılmasının önem taşıdığının farkındayız. Bu bölümleri tercih edecek öğrencilere burs verilmesine imkân sağlayan program yürütüyoruz. Bu çerçevede, 2020-2021 döneminde 76 öğrenci bursa hak kazandı. Yine tasarım yarışmalarında dereceye giren öğrencilerimizin yurt dışı giderleri de Bakanlığımızca desteklenmektedir. Bugüne kadar 197 genç tasarımcımızın yurt dışı eğitimine destek sağlamış bulunmaktayız" dedi.