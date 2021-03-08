Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En çok Suriyeli barındıran şehir 521 bin 315 kişi ile İstanbul... Onu 449 bin 945 kişi ile Gaziantep, 436 bin 264 kişi ile Hatay takip ediyor. Suriyeliler'in istihdamı, mülteci probleminin en önemli boyutunu oluşturuyor. Ekonomi Gazetecileri Derneğinin online toplantılarının konuğu olan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, konuyla ilgili önemli açıklamada bulundu. Aynı zamanda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı da olan Fatma Şahin "Sığınmacıların entegrasyonuyla ilgili 'Gaziantep Modeli' geliştirdik. Bu kapsamda 100 bin öğrenciyi sistem içine dâhil ettik. 5 bin derslik yaptık. Ancak kalifikasyonu yüksek olan kişilere çok hızlı çalışma izni veremeyince, bir çoğunu kaçırdık. Bu bizim handikapımız oldu" dedi. Geçtiğimiz günlerde İskandinav Belediyeler Birliği Başkanı’nın yaptığı "Pandemide doktor ihtiyacımızı Suriyelilerden karşıladık" açıklamasını hatırlatan Fatma Şahin "Gaziantep Ticaret Odasında 900'e yakın Suriyelinin içinde olduğu şirket kuruldu. 50 kadar ortak sanayi altyapısı oluşturuldu. Yine de biz bu konuda çok hızlı hareket edemedik" diye konuştu.