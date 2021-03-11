Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Bu artışta pandeminin getirdiği farkındalığın etkili olduğunu ifade eden Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan, “Koronavirüs, bireylerin riske olan bakış açısını değiştirdiği gibi, özellikle sağlık sigortalarına olan algıyı ve toplumsal bilinci de artırdı. 2019’da 8 milyar TL civarında olan sağlık branşı sektör prim üretimi 2020’de 10 milyar TL’ye ulaştı” dedi. Şirketin geçen yıl sağlık branşı prim üretiminin yüzde 15, tamamlayıcı sağlık sigortası prim üretiminin ise yüzde 65 arttığını kaydeden Şencan, geçen yıl 26,2 milyon TL ödeme gerçekleştirdiklerini söyledi. Mehmet Şencan, yıllık değerlendirme toplantısında şöyle konuştu: 2020’de şirketimizin prim üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 21,32’lik artışla 8 milyar TL’ye ulaştı. Solo net kârımız 460 milyon TL oldu. 15 ana sigorta branşı içinde 6 branşta birinciliğimiz bulunuyor.

GENÇLERE ACENTE OLMA İMKÂNI

Anadolu Sigorta I. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu,“Genç Anadolu Projesi kapsamında gençlere acentelik fırsatı sunuyoruz. Bu yıl 30 kişi istihdam edilecek. Gelecek üç yılda 100 acenteye ulaşmayı istiyoruz” dedi.