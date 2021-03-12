Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Hafta başında küresel endişelerle 7,78'e kadar yükselen dolar, ABD faizlerinin gerilemesiyle tekrar 7,45'in altını gördü. Bu süreçte “felaket tellallarının oyununa gelerek yüksek fiyatlardan dolar alanlar” yine zarar etti. Analistler, “ABD'de ve bütün dünyada pandemi teşvikleri sürüyor. Bu ortamda dolar endeksinde daha fazla yukarı hareketlilik beklemiyoruz. İçeride de ekonomi yönetimi sıkı para politikasını uzun süre devam ettirmekte ve TL’yi savunmakta kararlı... Dolarda işlem yapanlar dikkatli olmalı. Aksi hâlde yüksek volatilite zamanlarında zarar görebilirler” uyarısında bulunuyor. Bu arada altının gram fiyatı, 416 TL seviyelerinden işlem gördü. Analistler, “ABD'de beklentilerin altında kalan çekirdek enflasyon ve sorunsuz geçen tahvil ihalelerinin ardından 10 yıllık faizlerde düşüş yaşandı. Bu gelişme altının ons fiyatını destekledi. Buna karşılık dolar endeksi düştü ve bu da gram altın fiyatı üzerinde satış baskısı oluşturdu” görüşünü dile getirdi. Doların önümüzdeki süreçte 7,20-7,70 gibi geniş bir bantta denge bulacağı, gram altında da 410-425 aralığının takip edilmesi gerektiği öngörülüyor.