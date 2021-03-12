Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avdagiç, “Burada üçlü koruma mekanizmasının en önemli halkası Kısa Çalışma Ödeneği... Bunun da 31 Mart’tan sonra devam etmesi iş dünyamız ve milyonlarca çalışanımız için son derece önemli. İstihdamda üçlü koruma halkası KÇÖ ile tam olur. Bunu devreden çıkması siperi zayıflatır, bir kanadını eksik bırakır. Bu yüzden uzatmaya ihtiyacımız var. Bu yönde büyük bir talep mevcut” dedi. Bu arada TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de esnafın pandemi sürecinde iş yerinin kapalı olması sebebiyle ödeyemediği faturalarının biriktiğini, yeni teşviklere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Palandöken, “Esnafımızın kazancı çok düştü. Şimdi risk derecesine göre birçok esnafımız açılsa da; aylardır elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet faturalarını ödeyemediler. Bu faturalardaki vergiler bir yıl süreyle alınmamalı ve birikmiş faturalar faizsiz ertelenerek taksit imkânı sağlanmalı” diye konuştu.