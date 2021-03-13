Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anket sonuçlarında yerli yatırımcının yabancıların aksine daha karamsar olduğu görüldü.

Buna göre:

2021 Mart ayı beklenti anketinde Türkiye için büyüme beklentisi yüzde 4,1'den yüzde 4,4'e yükseltildi. Aynı ankette TÜFE beklentisi yüzde 10,36'tan yüzde 10,47'ye çıkarken, faiz beklentisi yüzde 17,04'ten yüzde 17,56'ya, yıl sonu dolar kuru beklentisi de 7,79'dan 7,95'e çıktı.

Yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7,79 TL iken, bu anket döneminde 7,95 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 7,94 TL iken, bu anket döneminde 8,20 TL olarak gerçekleşti.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,04 iken, bu anket döneminde yüzde 17,56 olarak gerçekleşti.