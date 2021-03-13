Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Küçükbaş varlığıyla dünyadaki önemli ülkelerden biri olan Türkiye’de ‘çoban açığı 50 bine ulaştı. Çoban bulmakta zorlanan üreticiler ise kendi hayvanlarını gütmek zorunda kalıyor.

İZİN ÇOBANLIKLA SINIRLANDIRILMALI

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, çoban açığının giderilmesi için düzenleme beklediklerini belirterek “Türkiye’nin küçükbaş varlığı 54 milyona ulaştı. Şu an 270 bin çobanımız var. Kısa vadede 50 bin çoban istihdamı daha sağlanmalı. Soruna kısa vadede çözüm olması bakımından Afgan çobanlardan yararlanmak gerekir. Ancak yetiştiricilerin, Afgan çobanlara ilişkin izin taleplerinin yanı sıra çekinceleri de var. Bu izin sadece çobanlıkla sınırlandırılmalı. Çobanlık dışında başka bir iş yapmamalılar çünkü yüzlerce işsiz gencimiz bulunuyor” dedi.

GENÇLERE AÇIK DAVET

Çobanlık mesleğinin özendirilmesi, saygın hâle getirilmesi ve çobanların hayat kalitelerinin yükseltilmesi gerektiğini söyleyen Çelik, ancak bu şekilde Afgan çobanlara ihtiyaç kalmayacağını dile getirdi. Gençlere de seslenen Çelik “Bu sektöre sırtınızı değil, yüzünüzü çevirin. Yetiştiricilik yapın. Küçükbaş hayvancılık, bu ülkenin sigortasıdır. Hakir görmeyin” ifadelerini kullandı.

MAAŞLAR 5 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Devletin işletmelere, beş ay boyunca 5 bin liralık Çoban İstihdamı Desteği verdiğini hatırlatan Çelik, bu desteğin miktarının artırılmasını ve süresinin 12 aya çıkarılmasını talep etti. Çobanların maaşlarıyla ilgili de bilgi veren Çelik “Maaşlar ortalama 3 bin - 3 bin 500 lira. Bakılan sürünün büyüklüğüne göre 5 bin liraya kadar yükseliyor” diye konuştu.