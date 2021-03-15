Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş ANKARA

Yazılım alanının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "endüstri" olarak tanımlanmasının çok önemli bir gelişme olduğuna dikkat çeken Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe, yeni Başkanlığın kurulmasının, teknolojik egemenliğin elde edilmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Aktepe "Türkiye’de yazılım alanında çoğu kesimin şikâyet ettiği rekabet sorunları çözülecek. Ayrıca uluslararası rekabet gücümüz de pekişecek. Paydaşların ortak aklıyla dijital dönüşüm ve yapay zekâ temelli yazılımlar gelişecek. Bu yönde politika, strateji ve eylem planları,ülkemizin dijital ekonomisinin gelişimine katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.