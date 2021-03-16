Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 azalarak 81 bin 222 oldu. Ocak-şubat döneminde ise konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,7 azalışla 151 bin 809 olarak gerçekleşirken, ipotekli konut satışı yüzde 70,5 azalışla 25 bin 401, diğer satış türleri ise yüzde 13,7 azalışla 126 bin 408 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 35,9 azalışla 47 bin 5, ikinci el konut satışları ise yüzde 34,1 azalışla 104 bin 804 olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre şubatta ipotekli konut satışları yüzde 66,5 azalış göstererek 14 bin 669 olurken toplam konut satışları içindeki payı yüzde 18,1 olarak gerçekleşti. Diğer konut satışları ise şubatta yüzde 11,3 azalarak 66 bin 553 oldu. İlk defa satılan konut sayısı şubatta yüzde 33,7 azalarak 24 bin 737 oldu. İkinci el konut satışları da 30,7 azalış göstererek 56 bin 485 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26 azalarak 2.964 oldu. Ocak-şubat döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,7 azalarak 5.639 oldu. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı. Şubatta İran vatandaşları Türkiye'den 477 konut satın aldı. İran’ı 432 konut ile Irak, 259 konut ile Rusya izledi.