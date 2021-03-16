Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandeminin ilk günlerinde birçok ülkede maske bile bulunamazken, hızlı ve esnek üretim üretim sayesinde ülke ihtiyacını hızla karşılayan Türk üreticisi, ihracatıyla da dünyanın birçok ülkesinin acil ihtiyacına yetişti. Birçok ülkeye sağlık ürünlerini hibe eden Türkiye, daha sonra artan ihracatıyla yıldızlaştı. Türkiye'de ilk vakaya rastlanmasının birinci yıl dönümü geride kalırken Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türk ihracatçısının, dünyanın tıbbi ürün ihtiyacını karşıladığını, talebin hızla arttığını ifade etti. Gülle, dezenfektanda yüzde 2 bin 115, solunum cihazı satışında da yüzde 1195 artış görüldüğünü dile getirdi. Türkiye'nin üretim kapasitesiyle artan talebe hızla cevap vermekle kalmayıp kısa sürede tıbbi ürün ihracatını da katladığını söyleyen Gülle "Türkiye’nin güvenilir tedarikçi liman olduğunu tüm dünyaya ispat ettik. Hızla büyüyen medikal ürün pazarında, ülkemiz bugün bir yıl öncesine göre, çok daha önemli bir oyuncudur. 'Made in Türkiye' markasını güçlendirmek için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz" dedi. Gülle, 5,7 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmi bulunan Hindistan'la sanal ticaret heyeti organizasyonu başlattıklarını belirterek "Hindistan 663 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahip. Türkiye'nin Hindistan'a ihracatı geçen yıl 890 milyon dolar olarak gerçekleşti. Beklentimiz, nasıl 2013-2018 yılları arasında bu ülkeye ihracatı iki katına çıkardıysak şimdi de bu hedefle çalışıyoruz" diye konuştu.

AB’ye maskede Türkiye’nin payı yüzde 1’de kaldı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bugün itibarıyla AB'nin maske ithalatının sadece yüzde 1'ini Türkiye'nin karşıladığını, Çin'in oranının yüzde 90'larda olduğunu, koruyucu giyside Çin'in yüzde 58,4 payına karşılık Türkiye'nin yüzde 8,2'lik paya ulaştığını söyledi. Kileci "Bu rakamları kendi lehimize değiştirebiliriz. Bunun için sanal ticaret heyeti organizasyonları düzenliyoruz" dedi.

Üretim kapasitemiz talebe cevap verdi

Geçtiğimiz yıl Dünya Ticaret Örgütü sınıflamasına göre tıbbi ürün ihracatının yüzde 108 artışla 5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini vurgulayan Gülle, "Üretim kapasitemizle, artan talebe hızla cevap verdik, kısa sürede tıbbi ürün ihracatımızı katladık. Dezenfektan ihracatı 2 bin 115, solunum cihazı ihracatımız yüzde 1.195, cerrahi eldiven ihracatımız 1.164 artış gerçekleştirdi. 2020’de, Medikal ürün ihracatımız, Almanya’ya, yüzde 207 artışla, 495 milyon dolar, Fransa’ya, yüzde 160 artışla, 138 milyon dolar, Avusturya’ya ise yüzde 195 artışla, 41 milyon dolar, olarak gerçekleşti" diye konuştu.