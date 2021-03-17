Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

BM Kadın Birimi iş birliğiyle düzenlenen ‘Arçelik ile Eşitle’ zirvesinde konuşan Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, ‘Erkek işi-kadın işi’ ön yargısını ortadan kaldırmayı amaçladıklarını belirterek “Koç Holding Yönetim Kurulunda en az yüzde 30 kadın üye bulundurma taahhüdümüzü topluluk şirketlerimize de genişletmeyi hedefliyoruz” dedi. Ebiçlioğlu, Beko Kadın Bayi projesi ile erkek yoğun bayilik teşkilatındaki kadın oranını artırmayı hedeflediklerini, şu ana kadar 1.800’e yakın başvuru alarak bayilik ekosistemine 50’ye yakın kadın bayi kazandırdıklarını aktardı. Arçelik, toplumsal cinsiyet alanında yeni girişimi olan 500 Kadın Teknisyen projesini de ilk kez zirvede açıkladı. Şirketin sadece son beş yılda çalışanları içerisindeki kadın oranını yüzde 6 artırdığını ifade eden Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer “İlk etapta 500 kadın teknisyen hedefiyle yola çıktık. Hâlihazırda 274 kadın teknisyen seviyesine ulaşmış durumdayız. Türkiye’nin dört bir köşesinde 600 yetkili servisimiz bulunuyor. Tüm yetkili servislerimizde kadın teknisyen istihdam etmeyi hedefliyoruz” dedi. Projedeki kadınların yüzde 96’sı teknisyen olduktan sonra hayatlarında olumlu bir değişim yaşandığını ifade ederken, her üç teknisyenden ikisi müşterilerden “Siz mi yapacaksınız, bu işleri yapabiliyor musunuz?” şeklinde tepkiler aldıklarını söyledi.