Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, piyasanın serbestliğine halel getirecek hiçbir davranışa izin vermeyeceklerini belirterek, dün ortaya çıkan fiyatların akaryakıttaki ‘kâr oyunlarının’ boyutunu ve tavan fiyat kararının haklılığını ispat ettiğini ifade etti. Yılmaz, “Biz fiyatlarda ortalamada 17-20 kuruşluk indirim olacağını söylemiştik. Tavan fiyat kararımızın ardından bazı illerimizde KDV dâhil 35 ila 40 kuruşluk indirimler oldu. Bu durum kararımızın ne kadar yerinde olduğunun da bir kanıtı. Ancak daha yolun başındayız. Vatandaşlarımız özellikle bu süreçte internet sayfamızda ilan ettiğimiz fiyatlara da bakarak istasyonlardaki fiyatlara biraz daha dikkat etsin. Seçimini de yapılan indirime göre yapsın. Kalite zaten her yerde aynı” diye konuştu.

Bayiler şikâyetçi: 'Tavan' kararı hatalı

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, iki ay süreyle uygulanacak tavan fiyatın hatalı olduğunu ve karara karşı olduklarını ifade ederek “Bu sektöre yapılabilecek en büyük zulümdür. Fiyatların oluşturulmasında akaryakıt bayilerinin hiç bir görevi yoktur. Tavan fiyat uygulanması kararından sonra, 13 bin akaryakıt bayisinin dolandırıcılıkla suçlanması ve 'tüketiciyi mağdur ediyor' söylemi bu sektöre söylenmiş en büyük lekedir. Bunu asla kabul etmiyor, reddediyor ve kınıyoruz” dedi.