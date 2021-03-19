Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlığın Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün üniversitelerle yaptığı taşıma kapasitesi çalışmaları sonucunda gölün yılda bir buçuk milyon olan ziyaretçi sayısı 570 bine düşürülecek. Anlık kişi kapasitesi 540 olacak şekilde bölgeye girişler kontrollü sağlanacak. Bu sayıdan fazla olan turist sayısı ise gölün etrafında başka alanlara yönlendirilerek hassas alanda koruma devam ettirilecek. Ziyaretçiler Salda’da plaja yaklaşmadan seyir teraslarından bölgeyi izleyecek. Kontrolsüz kullanımların bulunduğu alanda mevzuata aykırı yapılaşmalar kaldırıldı. Gölün tamamının etrafına ahşap bariyerlerden set yapılırken ziyaretçilerin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri üniteler 600 metre geriye çekildi. Beyaz Adalar bölgesinde belli mesafede kuma basmak da yasak. Alanın otopark ihtiyacı, 2 kilometre uzaklıkta sit alanı dışında bir alanda çözümleniyor. Gölün etrafındaki köylerin turizmden faydalanmasını sağlamak için çalışmalar yapılırken; bölgedeki tarımla ilgili faaliyetler için kuyulardan su çekilmesi yasaklandı.