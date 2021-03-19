Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, “Salgın döneminde Avrupa'nın kendi içinde turizm hareketliliğini tutma gayretlerine rağmen, rezervasyonların Türkiye'ye ve ağırlıklı olarak Antalya'ya gelmesi, aslında 2020 senesinde Güvenli Turizm Sertifikası ile faaliyet gösteren destinasyonun ve otellerin ne kadar başarılı çalışma yaptığını, turiste ne kadar fazla güven aşıladığının göstergesi. Avrupa'dan Türkiye'ye gelecek olanların 15 Nisan'dan sonra PCR testinin istenmeyeceğini bilmeleri, ileriye dönük rezervasyonların yapılmasına ve hızlanmasına sebep oldu” dedi.