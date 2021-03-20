Resmi Gazete'nin yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu atandı.
Merkez Bankası'nda görev değişimi
20.03.2021 - 02:01 | Son Güncelleme: 20.03.2021 - 02:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alınarak, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı.
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775891 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/775891.aspx
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