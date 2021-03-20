Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Endüstrilerde pandemi ile birlikte yaşanan ham madde, tedarik ve konteyner krizlerinin etkileri büyüyor. Dünyanın en önemli otomotiv şirketleri, malzeme yetersizlikleri sebebiyle birer birer üretimlerinin aksayacağını açıkladı. Daha önce General Motors, Ford ve Nissan, çip sıkıntısı sebebiyle tesislerin geçici olarak kapatılacağını duyurmuştu. Son olarak Toyota, Honda ve Volvo’dan benzer açıklamalar geldi. Özellikle Asya'dan yedek parça temin eden ve batıda üretim yapan otomotiv şirketleri; bağlantı noktalarında, limanlarda yaşanan sorunlar ve Covid-19'un devam eden etkisi sebebiyle, tedarik zincirinin bozulduğunu, malzeme temininde de ciddi sıkıntı yaşadıklarını belirtiyor. Benzer sıkıntı içeriye de yansıdı. Geçtiğimiz günlerde Oyak Renault üretime ara vermişti. Dün de TOFAŞ, çip sıkıntısı sebebiyle bantları 15 gün durdurduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada "Bunun etkilerinin asgari seviyede tutulması amacıyla, üretime ara verilen süre içerisinde periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Diğer operasyonlar devam edecektir" denildi.

BAĞIMLILIK BİTMELİ

Türkiye'de inşaat malzemelerinden kimya, elektronik ve makineye kadar birçok sektörde ham madde krizi yaşanıyor. Öte yandan konteyner krizi sebebiyle de navlun (deniz taşımacılığı) maliyetleri üç kata varan oranlarda arttı. Emtia fiyatları da, arz azlığı ve talep yüksekliği sebebiyle yükseliş trendinde... Bütün bunlar Türkiye’nin enflasyonla mücadelesinde de tehlike oluşturuyor. Plastik Sanayicileri Federasyonu Başkanı Ömer Karadeniz "Küresel arz şoku ülkemizi derinden etkiliyor. Ham madde fiyatlarında artış devam ederse birçok işletmenin üretimi durdurması gündeme gelebilir. Yıllardır dile getirmekte olduğumuz ham madde de yerli üretimin gerekliliğini bir defa daha yaşıyoruz. İç üretimin yetersiz olması arz güvenliğinizi dış etkenlere açık hâle getirdi. İthalat bağımlılığını bitirmek zorundayız" dedi.