Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ı görevden alarak yerine eski AK Parti Bayburt Milletvekilli Şahap Kavcıoğlu’nu tayin etti.

Ağbal, 8 Kasım 2020 tarihinde Merkez Bankası başkanlığına getirilmişti. Görevde kaldığı 4,5 ay boyunca Merkez Bankasının aldığı faiz artırma kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Her platformda faiz artışına karşı olduğunu dile getiren Erdoğan, Merkez Bankasının kasım ayındaki ilk faiz artırımından sonra “Bazen acı ilaçları içmek gerekiyor, Merkez Bankasının faiz kararını bu çerçevede değerlendirmemiz gerekiyor” açıklamasını yapmıştı. Ancak Merkez Bankasının aralık ayında da faiz artırımından sonra Erdoğan, ilk tepkisini partisinin MKYK toplantısında dile getirmişti. Erdoğan, “Arkadaşlara da söylüyorum. Faiz artırımına karşıyım. Ama görüyoruz ki, yine artırıma gidiliyor” demişti. Aralıktaki faiz artırımından önce kendisiyle bir istişare yapılmamasına tepki gösterdiği belirtilen Erdoğan’ın, o dönem Ağbal’ı görevden almak istediği ancak yakın çevresinin “ekonomide olumsuz etkilere yol açacağı” telkini sebebiyle bu kararından vazgeçtiği belirtildi. Erdoğan’ın aralık ayındaki faiz artırımından sonra Ağbal’la ipleri kopardığı ve herhangi bir görüşme yapmadığı da ifade edildi.

BARDAĞI TAŞIRAN HAMLE

Merkez Bankasının geçen perşembe aldığı faiz artırımı kararı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan nezdinde “bardağı taşıran hamle” olarak değerlendirdi. Politika faizini yüzde 19’a çıkaran kararın bir defa daha kendisiyle istişare edilmeden alınmasına tepki gösteren Erdoğan’ın aynı gün Ağbal’ı görevden almaya karar verdiği öğrenildi. Naci Ağbal görevden alınmasının Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından “Sayın Cumhurbaşkanı’mıza, Merkez Bankası Başkanlığı dâhil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibarıyla görevden alınmam sebebiyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabb’im hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin” açıklamasını yaptı.

KAVCIOĞLU KİMDİR?

Bayburt’ta 23 Mayıs 1967’de doğan Şahap Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Kavcıoğlu, İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü “denetim uzmanı” olarak bitirdikten sonra, ABD’de Hastings College’te işletme eğitimi gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı. Esbank TAŞ’de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı, Türkiye Halk Bankası AŞ’de de İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev aldı. 26. dönemde TBMM’de AK Parti Bayburt Milletvekili olarak görev yaptı.