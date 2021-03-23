Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Ekonomi Reformlarımızın takvimini tamamladık. Bakanlığımızın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Hayırlı olsun.”
Elvan: Ekonomi Reformlarımızın takvimini tamamladık
23.03.2021 - 21:34 | Son Güncelleme: 23.03.2021 - 21:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Ekonomi Reformlarımızın takvimini tamamladık. Bakanlığımızın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Hayırlı olsun.”
Etiketler : Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan,
776874 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/776874.aspx
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