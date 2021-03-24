Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle bireysel hesaplarda çözülme görülüyor. Kur, gün boyunca 7,70 - 7,90 arasında dalgalandı. Borsa da, yüzde 7 eksiden tepki vererek hızla toparlandı. Analistler; ilk mesajların piyasa dostu olduğunu, bundan sonra gelecek açıklamaların takip edileceğini, borsadaki düşüşlerin orta ve uzun vadede alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini, dolarda da yükselişlerin satış fırsatı olduğunu belirtiyor. Hâlihazırda sıkı para politikasının devam ettiğini hatırlatan analistler "1.300 puanın altındaki borsa, değerlemeler için cazip. Dolarda ise 8 TL'nin üzerinde tutunacak bir gelişme yok. Yatırımcıların bu seviyelere dikkat etmesi gerekiyor" görüşünü dile getiriyor.

KAVCIOĞLU'NUN TEMASLARI

Pazar günü Bankalar Birliği yönetiminde yer alan bankaların genel müdürleri ile görüşen Kavcıoğlu, bugün diğer bankaların yöneticileriyle buluşacak. Görüşmeye katılım bankaları genel müdürleri de katılacak.