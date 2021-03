Türkiye Gazetesi

Geçen yıl itibarıyla Türkiye’de 6,5 milyon adet ikinci el otomobilin satıldığını belirten Letgo Genel Müdürü Onur Kavak “Birinci el ile kıyaslandığında tam 11 kat fark ortaya çıkıyor. Türkiye âdeta ikinci el araba cenneti. Otomotiv pazarının daha da büyümesini bekliyoruz. Çünkü Avrupa’daki araç sahipliği oranı Türkiye'nin dört katı. Avrupa'da her bin kişiden 569’una bir araç düşerken Türkiye'de bu oran bin kişi de 162 kişi. Aynı zamanda araçlar yaşlı. Ayrıca otomobiller korona ile en güvenli ulaşım aracı hâline geldi. Genç araçlar yola çıkacak, pazar daha da büyüyecek. Biz de araba alım satım sürecindeki tüm pürüzleri ortadan kaldırarak, araba alım satımını kolay ve güvenilir hâle getiren yeni bir iş modeli hayata geçirdik" dedi.

Kavak, Letgo Oto+ ile ilgili orak ise şu bilgileri verdi: Araçlarını bize satmak isteyen müşterilerimiz, öncelikle web ve mobil uygulama üzerinden online olarak araç bilgilerini giriyorlar. Biz de bir ön teklif sunuyoruz. Kabul ederlerse, davet edip, araçlarına ekspertiz yapıyoruz. Ardından da son teklifimizi sunuyoruz. Müşterimiz kabul ederse, satışı gerçekleştirip, parasını peşin ödüyoruz. Eğer düşünmek isterlerse üç gün süre veriyoruz. Araç alımlarında üst limit ise 700 bin lira. Tüm bu işlemler saatler içerisinde gerçekleşiyor. Şimdilik ağır hasarı olmayan 10 yaş ve 150 bin kilometreye kadar otomobilleri aldıklarını ifade eden Kavak satış tarafındaki işlemleri ise şöyle sıraladı: Tüm arabalar TSE onaylı ekspertiz raporu ve en ufak ayrıntıları dahi gösteren fotoğraflar ile satışa sunuluyor. İkinci olarak, 12 ay/20 bin km garanti verilerek, alım sonrasında yaşanabilecek riskler de güvence altına alınıyor. Son olarak, alıcılar hiçbir neden belirtmeden 14 gün/500 km içinde değişim imkânından faydalanabiliyor. Üstelik, tüm bu özellikler ücretsiz sunuluyor. Ayrıca, çözüm ortaklarıyla birlikte sigorta ve finansman imkanı, Türkiye’nin her yerine kapıdan teslim ve takas imkanı da sunuyoruz.

Letgo Oto+ şu an İstanbul Maslak Atatürk Oto Sanayi’de 1.600 metrekarelik bir alanda kurulan “ilk müşteri tecrübe merkezi” ile hizmet veriyor. İstanbul’daki ikinci showroom'u ise Pendik'te hizmete açacaklarını dile getiren Kavak, bu yıl içerisinde Ankara, İzmir Bursa ve Antalya gibi büyük şehirler başta olmak üzere bir kentte şube açacaklarını bildirdi.