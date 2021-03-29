TİM Başkanı Gülle: Çok yakında, Türkiye Lojistik Portalı'nı faaliyete geçirerek, bu portalı ihracatçılarımızın dünyaya açılan kapısı haline getireceğiz. Türkiye Lojistik Portalı ile ihracat hacmimiz artarken, lojistik noktasında önemli avantajlar elde edeceğiz.
Türkiye Lojistik Portalı çok yakında faaliyete geçiyor
29.03.2021 - 10:31 | Son Güncelleme: 29.03.2021 - 10:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TİM Başkanı Gülle: Çok yakında, Türkiye Lojistik Portalı'nı faaliyete geçirerek, bu portalı ihracatçılarımızın dünyaya açılan kapısı haline getireceğiz. Türkiye Lojistik Portalı ile ihracat hacmimiz artarken, lojistik noktasında önemli avantajlar elde edeceğiz.
Etiketler : Türkiye Lojistik Portalı,
778246 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/778246.aspx
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