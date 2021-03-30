Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı için yeni yol haritası niteliğindeki çalışması ‘İhracat 2021 Raporu’nu kamuoyu ile paylaştı. Üçüncüsü yayınlanan ve TİM Başkanı İsmail Gülle’nin açıkladığı dört ana başlıktaki raporda odak tema ‘Küresel Tedarik Zincirindeki Değişim’ olarak belirlenirken düzenlenen tanıtım toplantısında İsmail Gülle, tek tuşla ihracatçıyı dünya ile buluşturarak ihracat hacmini artıracak bir lojistik portalin faaliyete geçirileceği müjdesini verdi. 2025-2030 ve 2035 için küresel ticaret ve ekonomi projeksiyonlarına raporda yer verdiklerinin altını çizen Gülle, “Her ay 1.500 firmamız ihracat ailesine katılıyor. Son altı aylık ihracatımız 100 milyar doları aştı. TİM olarak, lojistikte küresel olarak yaşanan sorunları dikkatle takip ediyoruz. Bu küresel soruna, ulusal bir çözüm getirmek adına hazırlıklarımızı tamamladık. Çok yakında Türkiye Lojistik Portalimizi faaliyete geçireceğiz. Bu portali, ihracatçılarımızın dünyaya açılan kapısı hâline getireceğiz. Türkiye Lojistik Portali ile ihracat hacmimiz artarken lojistik noktasında önemli avantajlar elde edeceğiz. Portal, lojistik firmalarıyla ihracatçılarımız arasında bir köprü vazifesi görecek. Ürünlerimiz, dünyanın dört bir köşesine artık daha hızlı, daha ucuz ve daha güvenli bir şekilde ulaşacak. Önümüzdeki günlerde, Türkiye Lojistik Portalimizin detaylarını sizlerle paylaşacağız. www.türkiyelojistikportali.com adresinde hazırladığımız ankete katılarak platformun geliştirilmesine katkı sağlayabilirsiniz” dedi.

HER SENARYOYA HAZIR OLMALIYIZ

İhracatın yarınlarına ışık tutacak çalışmalar gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Gülle “İhracat 2021 Raporu’muz da bu vizyonun önemli bir parçası. Yarına hazırlanmak için geleceği bugünden görmeli; her senaryoya hazırlıklı olmalıyız. 2020; ekonomiyi, ticareti ve iş yapma biçimlerini doğrudan etkilediği bir yıl olarak tarihe geçti. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ekonomideki en ciddi durgunluk yaşandı. Ancak ülkemiz G20 ülkeleri arasında, böylesine zorlu bir yılı, ekonomik büyüme ile kapatan iki ülkeden biri oldu. Bütün zorluklara rağmen üretimi, ihracatı hiçbir zaman durdurmadık” diye konuştu. Geçtiğimiz yıl tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar neticesinde, ithalatçı ülkelerin tedarikte tek kaynağa bağımlılığın olumsuzluklarını tecrübe ettiğini kaydeden Gülle, “Raporumuzda bu yılki tema, pandemiyle beraber hız kazanan ‘Küresel Tedarik Zincirindeki Dönüşüm Süreci’ oldu. Dünya artık tek bir bölgeden, tek bir fabrikadan çıkan ürünlere bağımlı olamayacağının farkında. Tedarik krizinin zirve yaptığı anlarda, ülkemiz alternatif bir güvenilir tedarikçi olarak öne çıktı” ifadelerini kullandı.

SAVUNMA VE HAVACILIK SIÇRAMA YAPACAK

TİM Başkanı İsmail Gülle, önümüzdeki 15 yıl içerisinde ihracatın büyük bir ivmeyle artmasını öngördüklerini belirterek bu sürede en yüksek artışın yüzde 425 ile savunma ve havacılık sanayisinde olmasını beklediklerini söyledi. Bu sektörü yüzde 297 artışla su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 179 artışla makine ve aksamı, yüzde 164 artışla halı ve yüzde 156 artışla mücevher sektörünün takip edeceği tahmini aktarıldı.

BU HEDEF 184 MİLYAR DOLAR

Geçen yıl 165 milyar dolar olan hedeflerini aştıklarını dile getiren Gülle, “Bu yılki hedefimiz 184 milyar dolar. İnanıyorum ki, şu anda birinci çeyrekteki rakamlar yakında açıklanacak, hedef üzerinde gerçekleşecek. İhracatımızın birim fiyatının bu ay itibarıyla arttığını ve fiyatların yükseldiğini, tonajların arttığını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

VİETNAM, ALMANYA'YI GEÇEBİLİR

¥ Küresel ihracatın 2025’te 22,7 trilyon dolar, 2030’da 29,2 trilyon dolar, 2035’te ise 37,6 trilyon dolar olması tahmin ediliyor.

¥ Çin’in 2030’da 5 trilyon dolar olması beklenen küresel ihracatının 2035’te 7,4 trilyon dolara yükselmesi ve en büyük ihracatçı ülke olması bekleniyor.

¥ ABD’nin 2030’da en çok ihracat yapan ikinci ülke olarak 2,5 trilyon dolarlık ihracat yapması beklenirken, 2035’te ise ihracatının 3,2 trilyon dolara yükseleceği tahmin ediliyor.

¥ En fazla ihracat yapan üçüncü ülke olan Almanya’nın 2025 ve 2030’da da üçüncü sıradaki yerini koruyacağı, 2035 yılında ise yerini Vietnam’a bırakacağı öngörülüyor. Almanya’nın ihracatının 2030’da 1,97 trilyon dolar, 2035’te 2,3 trilyon dolar olması tahmin edilirken Vietnam’ın 2025’te 493,2 milyar dolar, 2030’da 1,07 trilyon dolar ve 2035’te 2,34 trilyon dolarlık ihracat yapması bekleniyor.

¥ Türkiye’nin ihracatta 2025'te 204,3 milyar dolar, 2030'da 257,9 milyar dolar, 2035’te 330,4 milyar dolar rakamına ulaşması ve gelecek 14 yılda yüzde 93’lük artışla küresel sıralamada 28. basamakta yer alması bekleniyor.