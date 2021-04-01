Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Dereiçi köyünde yanan alanlar, kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilirken, İçişleri Bakanlığı yanan alan için afet bölgesi kararı aldı. Yangında evi yanan ve zarar görenler için taşınma, eşya ve kira yardımı yapılacağı açıklandı. TOKİ, Dereiçi köyünde meydana gelen yangın sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı yeni konutların yapımı için zemin etüt çalışmalarını tamamladı, yeni yapılacak konutların projesini de hazırladı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından konutların yapımına başlayacak TOKİ, konutları altı ayda tamamlamayı hedefliyor. Yangında zarar gören 52'si konut olmak üzere 193 yapının yerine inşa edilecek konutlar yatay mimariye uygun olarak yöreye özgü taş ve ahşap karışımı ile yapılacak.

SELZEDE KONUTLARINDA SONA GELİNDİ

Giresun’un Dereli ilçesinde 22 Ağustos 2020'de yaşanan selden zarar gören afetzedeler için konut yapım çalışmalarında sona gelindi. Afetzedelere tahsis edilecek 8 blok hâlinde 142 konut 1,5-2 ay içinde tamamlanıp sahiplerine verilecek.