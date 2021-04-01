Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre TL mevduatlarda vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 5'e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 3’e, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan stopaj oranı yüzde 0'a çekilmişti.

Uygulamayla mevduat faizlerinde şu oranlar 31 Mayıs'a kadar geçerli olacak:

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 5

1 yıla kadar (1 yıl dahil) hesaplarda yüzde 3

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0

Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0.