Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre, tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,08, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,19 ve 12 aylık ortalamaya göre yüzde 13,18 artış gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi de (Yİ-ÜFE) mart ayında bir önceki aya göre yüzde 4,13, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8,21, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,20 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,04 artış gösterdi. Mart enflasyonuyla memurlara zam farkı hakkı doğdu. Enflasyon ilk üç ayda yüzde 3,71 olurken toplu sözleşmede belirlenen yüzde 3’lük zammın şimdiden üzerine çıktı.

Tüketici fiyatları bazında martta en yüksek fiyat artışı yüzde 61,04 ile karnabaharda yaşanırken en çok ucuzlayan ürün yüzde 17,30 ile kabak olarak gerçekleşti. Karnabaharı yüzde 27,88 ile sivri biber, yüzde 9,79 ile tavuk eti izledi. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 17,30 ile kabakta oldu. Bunu yüzde 17,08 ile salatalık, yüzde 15,55 ile kıvırcık, yüzde 12,32 ile kırmızı lahana, yüzde 9,84 ile kuru soğan, yüzde 9,33 ile patates takip etti.