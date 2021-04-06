Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taşımacılıkta artan maliyetlere çözüm olarak geliştirilen lojistik teknolojisi platformu Asnak, nakliye operasyonlarında yüzde 15’e kadar tasarruf imkânı sağlıyor. Asnak, firmaları dijital platformda bir araya getiriyor. Bu sayede nakliye ihtiyacı duyan şirketlerin karşılaştırma yaparak en iyi fiyata ulaşmaları sağlanırken, zaman ve iş yükünden tasarruf imkânı sunuluyor. “Tersine lojistik” opsiyonu da yer alıyor. Böylelikle boş kasayla yapılan sürüşler en aza indirilerek, lojistik şirketlerinin taşıma kapa-sitelerinden daha fazla faydalanabilmelerinin önü açılıyor. Genel Müdür Yardımcısı Fırat Çivi, “Asnak’a kayıtlı 40 adet lojistik şirketi bulunuyor ve önümüzdeki süreçte sektördeki oyuncuların yüzde 90’ını sisteme dâhil etmeyi hedefliyoruz. Hizmet için hiçbir ek ücret ödenmiyor” dedi.