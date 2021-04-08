Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Gazetecileri Derneği ile DEİK’in birlikte düzenlediği ‘Ticari Diplomasi Yolculuğu’ buluşmalarında konuşan Sarıbekir “İhracatımızın yüzde 55’i Avrupa’ya yapılıyorsa, bu ihracatın çok büyük bir kısmını yıllık bir milyon tır ile Bulgaristan üzerinden yapıyoruz. Hem komşumuz hem de Avrupa’ya açılan kapımız. Ama artık bence sadece Avrupa’ya değil, dünyaya açılan kapımız” dedi. Bulgaristan’ın 8,5 milyon olan nüfusunun bugün 5,5 milyona indiğini, 3 milyon kişinin Avrupa’da çalıştığını, bu ülkeye yatırım yapılması hâlinde Avrupa’daki insanların yeniden ülkesine döneceğini söyleyen Sarıbekir “Türkiye’nin ihracatı da azalmaz. Türkiye’de yaptığımız ürünler Bulgaristan’daki tesislerde elden geçirilip tekrar tüm dünyaya satılabilir” diye konuştu.

Kapıkule, Dereköy ve Hamzabey kapılarından yılda bir milyon tır geçtiğini anlatan Sarıbekir “Mart ayında günde 2 bin tıra ulaştı ve bu cumhuriyet tarihinin rekorudur. Günde 2.000 tır karşı tarafa geçti. Gelenler ile beraber 4.000 tıra çıkıyor. Bulgaristan ile 4,5 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmimiz var. Türkiye’nin bu ülkeye ihracatı yaklaşık 2,4 milyar dolar. Bulgaristan’ın bize ihracatı ise 2,1 milyar dolar. Bunun 2021’de 5 milyar dolara çıkacağını öngörüyoruz. 2023’te bu rakamın 6-7 milyar dolar seviyesine çıkmasını bekliyoruz” yorumunu yaptı.

Ro-Ro limanının teknik özellikleri

¥ Elleçleme kapasitesi: Yıllık 780 bin araç

¥ Toplam liman alanı: 235 bin metrekare

¥ Rıhtım uzunluğu: 539 metre

¥ Deniz derinliği: 12-14 metre

¥ Açık park alanı kapasitesi: 7 bin 639 araç

¥ Kapalı katlı otopark kapasitesi: 8 bin 154 araç

OYAK’IN OTOMOTİV ODAKLI RO-RO LİMANINA İLK SEFER

OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri AŞ tarafından Japon NYK Line ortaklığı ile Kocaeli’ye bağlı Körfez ilçesinde, tüm markalar ile çalışmak üzere hayata geçen ‘Otomotiv Odaklı Ro-Ro Limanı’nda ilk uluslararası deneme seferi gerçekleştirildi. Romanya Köstence’den başlayan ve Körfez Bölgesi’nde başarıyla tamamlanan ilk seferde ithal araçlar limanda tahliye edildi. 2019’da bu yana inşası devam eden Ro-Ro limanının, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek resmî açılışı sonrası uluslararası otomobil markalarının ihracat ve ithalat kapısı konumuna geleceği belirtildi. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem “Kısa bir zaman içerisinde uluslararası otomotiv lojistiğinin rotasını değiştirerek merkez konumuna gelecek olan limanımızın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.