Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Güneşlenme ve denize girme amaçlı iskelelere düzenleme geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan ve sahillerde iskele kirliliğine son vermesi amaçlanan genelgeyle güneşlenme iskelelerinin yer seçimi kurallara bağlandı. Yayımlanan iskele genelgesine göre artık rekreaktif amaçlı iskeleler denize girilmesinin mümkün olduğu kumluk, çakıllık kıyı alanlarında yapılamayacak. Sadece denize girmenin ve kıyıda güneşlenme imkânının bulunmadığı, kıyının kayalık karakter gösterdiği alanlarda iskele yapılabilecek.

ÇEVRECİ MALZEME KULLANILACAK

Aktivite ve eğlence amaçlı iskelelere ilişkin ilk düzenleme geçen yıl yapılırken, bu defa iki bakanlık yeni bir çalışma hayata geçirdi. Buna göre iskeleler çevreye duyarlı, sökülüp takılabilir ahşap ve benzeri malzemeden yapılacak. Yalnızca denize girme, güneşlenme ve amatör su sporları gibi faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılacak. Hiçbir suretle deniz taşıtı yanaştırılamayacak, bağlanmayacak. İskele üzerinde kapalı alan oluşturulamayacak, kıyının kamuya açık kullanımı engellenmeyecek ve ticari faaliyet amacıyla kullanılmayacak.

100 METREKARE ALAN ŞARTI

İskelenin genişliği üç metreyi, kıyı çizgisinden itibaren toplam alanı ise 100 metrekareyi aşmayacak. Aralarında kuş uçuşu en az 150 metre mesafe bulunacak. Aktivite ve eğlence amaçlı iskele teklif başvurusu genelgede belirtilen bilgi ve belgelerle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılacak, yer seçimi ve diğer hususlar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri başkanlığında; Ulaştırma Bölge Müdürlüğü, Liman Başkanlığı, İl/İlçe Millî Emlak Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İlgili Büyükşehir Belediyesi/İlçe Belediyesi temsilcilerinden oluşan bir komisyon marifetiyle belirlenecek.

İZİNSİZ OLANLAR YIKILACAK

Kiralaması yapılmış iskelelerden, kalan izin süresi; 31 Aralık 2030 tarihinden önce sona erenler izin süresi sonuna kadar, 31 Aralık 2030 tarihinden sonra olanlar ise en çok 31 Aralık 2030’a kadar kullanılabilecek. Yapı kayıt belgesi bulunan iskelelerden, genelgede belirtilen kurallara uygun olduğu komisyonca tespit edilenler; 3 ay içinde gerekli izinleri tamamlar ise en çok 31 Aralık 2030’a kadar izinlendirilebilecek. İmar planı onaylanmış, ön izinden kullanım iznine geçiş aşamasında olan iskelelerden genelgede belirtilen kurallara uygun olanlar en çok 31 Aralık 2030’a kadar izinlendirilebilecek. Ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı yapılmış, yapım amacına aykırı kullanılanlar hakkında 3621 sayılı Kıyı Kanunu gereğince yıkım işlemleri uygulanacak.