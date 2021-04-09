Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi. Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin bugün banka hesapları üzerinden yapılacağını belirterek sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yatırılacağını kaydetti.
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başladı
09.04.2021 - 10:27 | Son Güncelleme: 09.04.2021 - 11:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Mart Ayına İlişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini bugün yapıyoruz.
Etiketler : Nakdi Ücret Desteği,
781134 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/781134.aspx
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