Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 456 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 456,20 liradan, 3 bin 5 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 26 liradan, 416 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 420 liradan, 2 bin 937 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 957 liradan, bin 468 liradan alınan Yarım Ziynet bin 478 liradan ve 734 liradan alınan Çeyrek Ziynet 739 liradan satıldı.