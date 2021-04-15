Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Yayınlandığı tarihlerde tüm Türkiye’yi ekran başına kilitleyen, reyting rekorları kıran Türk dizileri tek bir platform üzerinden tüm dünyaya açılıyor. Dijital yayın platformu Dramax, TV kanalları, yayıncılar ve bireysel yapımcıların çektiği dizileri dünyanın dört bir yanına ihraç edecek. Platform ile arşivlerde kalan diziler de dünyaya açılma fırsatı bulacak. Platforma üye olan yapımcılar ise izlenme süresine göre gelir elde edecek. İlk etapta Arapça ve İspanyolca konuşan 1,5 milyarlık nüfusa hitap edecek platform ilerleyen zamanlarda İngilizce, Urduca ve Rusça olarak da hizmet vermeye başlayacak.

Dünyada bir ilk olan platformun 5.000 saatten fazla dizi içeriği ile yayın hayatına başladığını belirten Dramax İcra Kurulu Üyesi Murat Saygı “Türkiye’de günde 100 bin saat satılabilecek taze yayın var. Dünyada Amerika’dan sonra en çok içerik satan ülkeyiz. Biz Dramax ile yapımcılara bir otoban sunuyoruz. Plaform Türk kültürünün, coğrafyasının, gelenek ve göreneklerinin, turizminin tanıtıldığı en kuvvetli platform olacak” dedi. Bugüne kadar yurt dışına satılan dizilerin tamamının reytingleri toplandığında yaklaşık 550 milyon kişiye ulaşıldığını, Dramax ile web üzerinden veya mobil uygulama sayesinde 4,6 milyar web kullanıcısı ve 5,2 milyar mobil kullanıcı hedeflendiğini aktaran Saygı “Bugüne kadar ağırlıklı olarak Arapça ve İspanyolca konuşan topraklarda yaşayan izleyiciler, Türk dizilerine ülkelerindeki televizyon kanalları tarafından ulaşabildiler. Türk içerikleri artık yabancı ülkelerde sadece yayınlayan kanalın yayın saatinde izlenebilen diziler olmaktan çıkıp, yabancıların ‘ne zaman isterse, nerede isterse’ izleyebileceği bir hale dönüşecek. Dolayısıyla rekabetten bağımsız, Türkiye’deki tüm kanalları, dizi ve film üreticileri ile özgün içerik sahiplerini platforma paydaş olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kanalların yurt dışına satılıp devirlerini tamamlamış dizilerinin yanı sıra, bugüne kadar yurt dışına satışları gerçekleşmemiş, geçmiş dönemlere ait dizilerin de tekrar değer kazanacağını dile getiren Saygı “Sadece diziler değil; sinema ve televizyon filmleri, çocuk programları, yaşam ve belgesel sahibi olan tüm hak üretici ve sahipleri bu sistemden faydalanabilecek. Tek yapmaları gereken İspanyolca ve Arapça olarak dublajlı içerikler ile hak sahipliğini belgelemeleri” diye konuştu.

Teknik altyapısının tamamı Türk mühendisler tarafından yapılan dijital platform Dramax, www.dramax.tv, IOS ve Android mobil ve tablet uygulamalarından izlenebilecek. Akıllı TV, Apple TV ve Android TV cihazlarından erişimin ise Dramax’ın ilk yılında kullanıma sunulması planlanıyor. Sadece yurt dışındaki izleyicilere açık olacak Dramax, dizilere erişim ve dil seçenekleriyle büyük bir avantaj sağlıyor. Dramax’ta tekil ve aile paketi olarak iki ayrı üyelik seçeneği bulunuyor; tekil paket 4,99 USD, dört farklı kullanıcının aynı anda yararlanabildiği aile paketi ise 8,99 USD olarak kullanıcılara sunuluyor. Kullanıcılar, ilk üyeliklerde bir hafta ücretsiz deneme üyeliğinden yararlanabiliyor.