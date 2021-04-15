Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turizm sezonunun açılmasına kısa bir süre kala Rusya’nın Türkiye’ye uçuşları 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırma kararı sektörü arayışa iterken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya’nın kararının vakaların düşüşüne göre daha erken bitebileceğini söyledi. Bakan Ersoy, “Vakaların düşüşüne göre uçuş yasağının bitiş tarihi erkene çekilebilir. Turist sayısında 500 bin kişiye yakın düşüş olabilir. Yaz rezervasyonlarında şu anda sıkıntı gözükmüyor” dedi. Türkiye’nin Almanya’ya, tatil bölgelerindeki virüs verilerini günlük açıklama, virüsle mücadelede alınan tedbirlerle ilgili bilgilendirme ve otellerdeki güvenli turizm sertifikası mecburiyetine yönelik verdiği taahhüdün Rusya’ya da yapılacağı öğrenildi.

TATİLDE SON DAKİKACI OLACAĞIZ

Öte yandan Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, bu yıl rezervasyon taleplerinin seyahatten kısa bir süre önce gerçekleşmesini beklediklerini belirterek “Son dakika gelişmeleri, bu yılı belirleyecek en önemli unsur olarak öne çıkıyor. Aşı çalışmalarının olumlu sonuçlanması hâlinde talep artışına paralel olarak rezervasyon sürelerinin de uzaması ihtimaller dâhilinde bulunuyor” dedi. Türkiye’de otel doluluklarının ocak-şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 47,2 azalarak yüzde 32 olduğunu aktaran Eresin, “Sektör için 2022, gerçek anlamda açılmış ve 2019’u yakalama ihtimali olan bir yıl olacak. Ama yine de 2021’de moral veren yükselmeler olur diye bekliyoruz. Turizm sektörü, yedi sekiz ay daha destek alabilirse 2022 yılından itibaren takip eden üç dört yılda bütün kayıpları kapatıp üzerine çıkacaktır ve Türkiye ekonomisine eskiden olduğu gibi en büyük desteği verecektir” diye konuştu. Eresin, Kısa Çalışma Ödeneği’nin bitmesiyle yiyecek içecek sektörüne sağlanacağı belirtilen kişi başı 1.500 TL nakdî destek ve sigorta prim desteğinin konaklama sektörüne de verilebilmesini özellikle rica ettiklerini belirterek hükûmetten KGF konusunda yeni bir destek beklediklerini söyledi.