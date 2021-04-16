Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Nestor Advisors (Londra) tarafından hayata geçirilen çalışmada; Türkiye’nin 9, Avrupa’nın 20 en büyük bankası incelendi. Rapor, Türk bankacılık sektörünün son 10 yıldır Avrupa’da ve dünyada yürürlükte olan en iyi kurumsal yönetim uygulama standartlarını karşıladığını gösterdi. Türk bankalarında hisselerin ortalama yüzde 80,3’üne en büyük üç hissedar sahipken, Avrupa bankalarında bu oranın yüzde 31 düzeyinde olduğu görüldü. Finans sektöründe deneyim sahibi yönetim kurulu üyelerinin oranı Avrupalı bankalarda yüzde 32 iken, Türk bankalarında yüzde 35 seviyesinde gerçekleşti.