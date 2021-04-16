Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; T.C. Sayıştay Başkanlığı, Bilgi İşlem Birim Başkanlığında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre ilandaki tabloda belirtilen pozisyonlar için toplam 7 (yedi) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdam edecek.
Sayıştay Başkanlığı 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak
16.04.2021 - 15:33 | Son Güncelleme: 16.04.2021 - 15:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sayıştay Başkanlığı 7 sözleşmeli bilişim personeli alacağını açıkladı. Yayımlanan ilanda son başvuru tarihleri ile birlikte diğer şartlar sıralandı. İşte detaylar...
Etiketler : sayıştay,
783147 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/783147.aspx
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