Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada plastik ham madde üreticileri ağustos ayından itibaren üretimde kesintiye giderken fiyatlar dolar bazında yüzde 100’den fazla arttı. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, plastik sektöründe ham madde fiyatlarındaki zamların perde arkasında arzı kısan petrokimya şirketlerinin olduğunu belirterek, spekülasyonlara karşı Çin ile birlikte hareket edeceklerini söyledi. Eroğlu "Çin’de plastik üreticileri ham madde fiyatlarını arttırmak isteyen petrokimya şirketlerine direneceklerini, stokları kritik seviyeye gelene kadar ham madde almayacaklarını, mümkün olan ürünlerde ise geri dönüşümden elde edilen ham maddeleri kullanacaklarını bize bildirdiler. Dolayısıyla bizim de Türkiye’deki üreticiler olarak stoklarımızı minimum düzeyde tutmamız gerekiyor. Dünyanın toplam ham madde ithalatının yarısı Çin ve Türkiye’ye ait. Bir başka deyişle bu iki ülke birlik olunca piyasalara etki edecek güce sahip. Hedefimiz hep birlikte petrokimya kartellerinin altı boş, spekülatif fiyatlarını kırmak için alım gücümüzü eşgüdümlü kullanmaktır. Çinli plastik mamul üreticileri, geçmiş yıllarda da kendi içlerinde birlik hâlinde hareket edip, bu tür suni fiyat artışlarına başarıyla direnmişti. Şimdi iki büyük plastik ham madde kullanıcısı olarak güç birliği içinde bu oyunu bozacak, alım gücünü organize edeceğiz. Ayrıca Çin’deki yeni petrokimya tesislerinin, haziran ayı itibariyle devreye girişiyle Çin’in polipropilen ham maddesi ithalatının yüzde 57 düşeceğini biliyoruz" dedi. Plastikte ham maddenin yüzde 85’lik kısmının ithalat edildiğini dile getiren PAGDER Plastik Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün de “Marttan bu yana Avrupa’daki 38 petrokimya tesisinin üretimini kısması ithalatı sekteye uğrattı. Bunun yanı sıra tedarik zincirindeki bozulmaya bağlı olarak Uzak Doğu'dan yapılan ithalat bedelinin konteyner başına 10 bin dolara çıkması rekabetçi fiyata sahip olmasını engelliyor. Belirli plastik ham madde gruplarında fiyat artışının önüne geçmek adına ABD'den ithalata uygulanan ek mali yükümlülükler kaldırılabilir” diye konuştu.

OTOMOTİVDE BU DEFA DA KAUÇUK KRİZİ

Pandemi döneminde otomotivden elektroniğe birçok sektörü vuran çip krizinin ardından şimdi de kauçuk krizi kapıda. Dünyanın en büyük doğal kauçuk tüketicisi Çin ile ABD’li otomobil üreticilerinin aralık itibarıyla alımlara başlaması bütün dikkatleri kauçuğa çevirdi. Kauçuk ağacının kabuğundan elde edilen, Tayland ve Endonezya gibi ülkelerde yetiştirilen doğal kauçuk, otomotiv sektörü başta olmak üzere birçok sektörde de kullanılıyor. Sektör temsilcileri, yaşanan seller nedeniyle kauçuk fiyatlarında görülen rallinin başında olunduğunu belirtiyor.