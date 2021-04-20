Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,63’lük değer kaybetti. Endeks, 8,72 puan azalarak 1.368,52 puan olurken, toplam işlem hacmi 7,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,14 değer kazanırken, holding endeksi de yüzde 0,85 azaldı.
Borsa ilk yarıda düştü
20.04.2021 - 13:51 | Son Güncelleme: 20.04.2021 - 13:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,63’lük değer kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Borsa İstanbul,
784209 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/784209.aspx
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