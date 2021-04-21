Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan açıklamada “Son yıllarda iş gücü piyasalarına ilişkin olarak işverenlerin sahip olduğu pazar gücünün, çalışan ücretlerinin azalmasına veya baskılanmasına, çalışma şartlarının da rekabetçi seviyelerin altında kalmasına sebep olduğuna yönelik görüşler arttı. Teşebbüslerin aralarındaki doğrudan veya dolaylı anlaşmalar yoluyla çalışanların transferi engelleniyor, daha yüksek ücretler ve daha iyi şartlar sunan iş fırsatlarından mahrum bırakılıyorlar. Böylece emeğin karşılığı olan ücretlerin gerçek değerini bulamamasıyla, rekabetçi yapı zarar görebilmektedir. Bu problemlere rekabet hukuku araçlarıyla müdahale edilmesinin faydalalı olacağı göz önünde bulundurulmaktadır” denildi.

hangi şirketler?

Haklarında soruşturma teknoloji, gıda ve perakende şirketleri arasında Yemek Sepeti, Markafoni, Limango, Mynet, Grupanya, Havas Worldwide, Noktacom, Meal Box, Google, Sahibinden, Veripark, Zeplin, Etiya, Logo Yazılım, Doğuş Planet, Anadolu Restoran İşletmeleri, TAB Gıda, Migros ve Getir de bulunuyor.

Bu arada Rekabet Kurulu tarafından çimento sektöründe faaliyet gösteren dokuz teşebbüs hakkında da soruşturma açılmasına karar verildi. Aralarında Limak, OYAK, Göltaş ve Çimsa’nın da bulunduğu şirketlerin “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar” maddesini ihlal gerekçesiyle inceleme başlatıldı.