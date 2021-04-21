Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 472,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 472 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 472,20 liradan, 3 bin 110 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 131 liradan, 430,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 434,50 liradan, 3 bin 40 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 60 liradan, bin 520 liradan alınan Yarım Ziynet bin 530 liradan ve 760 liradan alınan Çeyrek Ziynet 765 liradan satıldı.