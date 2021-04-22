Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollanda İstanbul Başkonsolosu Bart Van Bolhuis ve Hollanda’nın Ankara Büyükelçiliği yetkilileri iki ülke arasında özellikle geri dönüşüm tekstil ürünlerinin ekonomiye yeniden kazandırılabilmesi adına iş birliği imkânlarını değerlendirmek üzere İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz ile bir araya geldiler.

Yıllık yaklaşık 10 milyar dolarlık Türkiye’nin tekstil ihracatının yaklaşık yarısı AB ülkelerine gerçekleşiyor. Bu dönemde, kullanılmış tekstil ürünlerinin geri dönüştürülerek yeniden kullanımı ve ekonomiye yeniden değer kazandırılması büyük önem taşıyor. İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz “Lojistik avantajımız, güçlü üretim altyapımız ve AB normlarına üst düzey entegrasyonumuz, geri dönüştürülerek üretilen tekstil ürünlerinde Türkiye’yi bu alanda dünya lideri yapabilecek kapa-siteye sahip. Ancak ham madde temininde bazı iyileştirmelere ihtiyaç duyuyoruz. Geri dönüştürülmek üzere kullanılmış giyim ürünleri ithalatının, iç piyasa dinamiklerini bozmayacak şekilde Ticaret Bakanlığımızın denetimi ve kontrolüyle serbest bırakılması gerekiyor. Bakanlığımız tarafından kullanılmış giyim eşyası ithalatında gerçekleştirilecek düzenlemeyle; sadece Hollanda’ya katma değerli ihracatımız artmakla kalmayacak, iki ülke arası döngüsel ekonomi alanındaki iş birliğinin ve karşılıklı yatırımların derinleşmesinde de önemli bir rol oynayacak” değerlendirmelerinde bulundu.