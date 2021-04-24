Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapacak.
100 itfaiye eri alınacak
24.04.2021 - 12:02 | Son Güncelleme: 24.04.2021 - 12:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 100 itfaiye eri alacağını duyurdu.
Etiketler : İzmir Büyükşehir Belediyesi,
785242 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/785242.aspx
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