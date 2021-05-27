Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz kasım ayında 534 lira ile tarihî rekorunu kıran altın şubat ayında 400 liranın altına gerilemişti. Ardından hızlı bir yükselişe geçen gram altın, dün ons fiyatının 1.906 dolara yükselmesinin yanı sıra doların 8,40'lardaki seviyesinin de etkisiyle 519 liranın da üzerine çıktı. Böylece son altı ayın en yüksek seviyesini görmüş oldu. Altın, özellikle pandemi döneminde popülaritesini daha da artırdı. Hükûmetlerin geliri düşen vatandaşlar için yaptığı ödemeler, merkez bankalarının piyasaya sürdüğü bol likidite altına yöneldi. Ülkemizde verilen hibe ve kredilerin de altın yatırımına yönlendiği tahmin edilirken, kripto para piyasasından elde edilen kârların da altın piyasasına yöneldiği belirtiliyor. Uzmanlar "Kripto paralardaki artışla birlikte artan likiditenin önemli bölümünün buraya yönlendiğini görüyoruz. Yatırımcılar kârlarının bir bölümünü güvenli liman olan altına yönlendirdiler" görüşünü dile getiriyor. Uzmanlar ayrıca teknik açıdan ons altında 1.900 doların direnç olarak öne çıktığını aktarıyor. Analistler, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.870-1.855 doların destek konumunda olduğunu dile getiriyor. Gram altında ise düşüşlerde 470-480 TL'lik aralığının alım için takip edilebileceği tahminini paylaşıyor.