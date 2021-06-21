Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Literatürde 120-130 sektörde kullanılan ve değerli bir malzeme olan ponzanın Türkiye'deki rezervlerinin yaklaşık yüzde 70'i Bitlis'te bulunuyor. Tatvan ve Ahlat ilçelerinde volkanik Nemrut Dağı eteklerinden çıkarılarak birçok ile gönderilen ponza, ekonomiye yılda 500 milyon lira katkı sağlıyor.

DÜNYA REZERVİNİN YÜZDE 15'İ TÜRKİYE'DE

Nemrut Dağı'nın eteklerindeki ocaklardan çıkarılarak tırlarla yurdun dört bir yanına gönderilen ponzanın, inşaatın yanı sıra ilaç, tarım, barut ve temizlik gibi birçok sanayide kullanılması amacıyla çalışma yürütülüyor.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Dağdağan, kentte zengin ponza yataklarının bulunduğunu, dünya rezervinin yüzde 15'nin Türkiye'de, ülkedeki rezervin yüzde 70'nin de Bitlis'te bulunduğunu söyledi.

"EKONOMİYE 1 MİLYAR LİRA KATKISI OLABİLİR"

Ponza ve bims imalatçılarının bir kooperatif çatısı altında toplanıp Ar-Ge laboratuvarı kurarak farklı ürünler geliştirmeleri gerektiğini aktaran Dağdağan, "Bir kamyon ponzayı 200 liraya satan ocak sahipleri var. 750 liranın altında satmamamız gerekiyor. Ocak sahipleri bu işten kar etmiyor, ülkemiz kazanmamış oluyor. Ham maddeyi içeride tutarak katma değeri yüksek ürün haline dönüştürüp öyle satmamız gerekiyor. Mineral sıva yaparak satabiliriz. Bir teneke mineral sıvanın fiyatı 300-400 lira iken bir kamyon ponzayı 200 liraya satıyoruz. Ponza çok büyük bir ekonomik potansiyel. Şu anda ekonomiye yıllık 500 milyon lira katkı sağlıyoruz. Bu 1 milyar liraya yükselebilir. 10 yıl önceki fiyatlarla şimdiki fiyatlar aynı. Bu konuda ciddi bir çalışmaya ihtiyaç var. Farklı ürün geliştirecek herkese kapımız açık" ifadelerini kullandı.

1 MİLYON KİŞİYE EKMEK KAPISI OLABİLİR

Ağrı'dan İsviçre'ye ponza ihraç edildiğini ve burada kot taşlama ve diş macunlarında kullanıldığını belirten Van Gölü Ponza Ocağı işletme sahibi Murat Barut, "Uçak kanatlarında bile ponza var. Amacımız büyük bir istihdam oluşturması ve farklı sanayilerde kullanılmasıdır. Ponzanın gelecek yıllarda en değerli madenlerden biri olacağı kanaatindeyim. Sektörlerde değerlendirilirse Bitlis ve bölgede 1 milyon insan bundan ekmek kazanır" dedi.

Ağrı'da 20 ton altın rezervi bulundu Bakan Varank, altın rezervinin 20 ton, gümüş rezervinin ise 3,5 ton olduğunu bildirdi.