Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düğünlerin de açılmasıyla birlikte herkes gram altın, bilezik fiyatlarını merak ediyor. İşte gün sonu altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 498,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 498,50 liradan, 3 bin 285 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 306 liradan, 454,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 458,60 liradan, 3 bin 210 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 230 liradan, bin 605 liradan alınan Yarım Ziynet bin 615 liradan ve 803 liradan alınan Çeyrek Ziynet 808 liradan satıldı.

Çeyrek altın 812 liraya yükseldi, işte altında son durum Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 807 liradan alınan çeyrek altın 812 liradan satıldı. İşte fiyatlarda son durum...

Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Bu doğrultuda Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramının günü yüzde 0,3 artışla 498,40 liradan tamamladığı görüldü.