Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk sanayii pandemide hız kesti. Bu yıl 14’üncüsü açıklanan Fortune 500 Türkiye Araştırması’na göre şirketlerin 2020 yılı net satışları bir önceki yıla göre yüzde 6,3 artarak 1,9 trilyon TL’ye yükseldi. Bu durum Fortune 500 Türkiye Araştırması’nda son 10 yılda görülen en düşük büyüme oranı olurken son yıllara göre büyümenin hız kestiği görülüyor. Şirketlerin 2020 yılı net kârı bir önceki yıla göre yüzde 15 düşerken, çalışan sayısı da 2015 yılından bu yana ilk defa azaldı.

EN ÖNEMLİ DEĞİŞİM ZİRVEDE

Fortune 500 Türkiye-2020 listesinde en önemli değişim zirvede yaşandı. Enerji Piyasaları İşletmesi AŞ (EPİAŞ), uzun yıllardır Fortune 500 Türkiye’nin bir numarası olan TÜPRAŞ’ı geçerek zirvenin yeni sahibi oldu. 2020 yılında net satış gelirlerini bir önceki yıla göre yüzde 20,3 artırarak 105,8 milyar liraya çıkaran EPİAŞ’ın toplam net satış gelirlerinden aldığı pay ise yüzde 5,5 oldu. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve talepte yaşanan daralmanın etkisiyle net satışları yüzde 29,4 oranında düşerek 63,2 milyar liraya gerileyen TÜPRAŞ ise ikinciliğe oturdu. 2020 yılında net satış gelirini bir önceki yıla göre yüzde 38 artırarak 55,5 milyar liraya çıkaran BİM, istikrarlı büyümeyle Türkiye’nin en büyük 3’üncü şirketi olmayı başardı. Ford Otomotiv, net satış gelirlerini yüzde 26,1 artışla 49,5 milyar TL’ye çıkararak 4’üncülüğe yükseldi.

THY'Yİ PANDEMİ VURDU

Küresel anlamda yaşanan seyahat sınırlamalarından olumsuz etkilenen Türk Hava Yollarının, 2020 yılında net satış gelirleri ise bir önceki yıla göre yüzde 38,2 oranında düştü. 46,5 milyar net satış geliri ile THY, sıralamada bir önceki yıla göre iki basamak düşerek 5’inciliğe geriledi. Net satış gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 18,6 düşüşle 43,7 milyar TL’ye gerileyen Petrol Ofisi de iki basamak düşerek listeye 6’ncı sıradan girdi. Ahlatçı Kuyumculuk, 41,5 milyar TL net satış geliriyle 7’nci sırada, Arçelik, 40,9 milyar TL ile 8’inci sırada yer alırken bir önceki yıl 5’inci sırada olan Opet ise 38,6 milyar TL net satış geliriyle listeye 9’uncu sıradan girdi.

PANDEMİ DÖNEMİNDE İSTİHDAM AZALDI

∂ Fortune 500 Türkiye-2019 listesinde 323 olan 1 milyar TL’nin üzerinde net satış gelirine sahip şirket sayısı, 2020 listesinde, 353’e çıktı. Net satış gelirleri 10 milyar TL’nin üzerinde olan şirket sayısı ise 33’ten, 37’ye yükseldi.

∂ Şirketlerin, Türkiye’nin gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH) içindeki payı da yüzde 42,6’dan yüzde 38,4’e geriledi.

∂ Şirketlerin toplam ihracatı, 2020 yılında bir önceki yıla göre, TL bazında yüzde 8,7 düşerek 471 milyar liraya geriledi. Dolar bazında ise bir önceki yıla göre yüzde 26,1 azalarak 67.2 milyar dolar oldu.

∂ Şirketlerin toplam net kârı, geçen yıla göre yüzde 15 oranında düşerek 66.4 milyar TL’ye geriledi.

∂ Fortune 500 listesindeki şirketlerin 2019 yılında 1 milyon 351 bin olan istihdam sağladığı kişi sayısı, 2020 yılında 1 milyon 278 bin kişiye geriledi.

∂ Bu yılki listede yer alan 500 şirketten 99’u Borsa İstanbul şirketlerinden oluştu.

Aksa Akrilik ve Akkim Kimya Fortune 500'de Türkiye’nin en büyük 500 şirketini ortaya koyan “Fortune 500” araştırması tamamlandı. Yalova’da faaliyet gösteren Aksa Akrilik ve Akkim Kimya listede yer aldı.

