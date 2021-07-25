Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Küresel piyasalar, Türkiye’nin tatil olduğu geçen haftaya, delta varyantına ilişkin endişeler sebebiyle kayıplarla başlamıştı. Ancak vakaların artmasına rağmen aşılama sebebiyle sağlık sistemi üzerindeki risklerin kontrol edilebilir düzeyde kalması, piyasalarda hafta başında görülen kayıpların telafi edilmesini sağladı. New York borsası, haftanın son işlem gününü rekorlarla tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazanarak ilk defa 35 bin seviyesinin üzerine çıktı.

S&P 500 endeksi 4.410 ve Nasdaq endeksi 14.837 puana tırmandı. ABD’li şirketlerin güçlü gelen ikinci çeyrek bilançoları da piyasalarda olumlu hava oluşturdu. Hafta başında yüzde 1,13 ile son 5 ayın en düşük seviyesine gerileyen ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi ise ekonomiye ilişkin endişelerin hafiflemesi ile yüzde 1,28 seviyelerine yükseldi. Avrupa borsaları da olumlu ekonomik verilerin ve şirket gelirlerinin etkisiyle cuma gününü yükselişle tamamladı.

Öncü veri olarak kabul edilen IHS Markit’in Avro Bölgesi Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), 2021 yılının temmuz ayında 59,5 seviyesinden 60,6 seviyesine yükseldi. İngiltere borsası 7.028 puana, Almanya 15.669,29 puana ve Fransa 6.569 puana ulaştı. Bu arada Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, Kurban Bayramı tatili öncesinde geçen pazartesi öğlene kadar gerçekleştirilen işlemlerde, yüzde 0,86 değer kaybederek 1.351,59 puandan kapanmıştı. Dolar 8,55, avro da 10,07’ye yakın seviyelerde seyrediyor. Yeni haftada küresel piyasaların da desteğiyle içeride ılımlı açılış bekleniyor. Borsada 1.380-1.400 seviyeleri direnç; 1.330-1.300 seviyeleri ise destek olarak takip edilecek.

HENÜZ TEHDİT DEĞİL

Analistler “Aşıların amacı bulaşıcılığı önlemek. Önleyemiyorsa bile ciddi hastalığı azaltarak, salgının hastane ve yoğun bakımlarda oluşturduğu baskıyı hafifletmek. Aşı ile bu yükün azaldığını, insanlarda hastalığın süresinin kısaldığını ve en önemlisi de ciddi hastalık riskinin büyük miktarda azaldığını görüyoruz. Aşılamanın yaygınlaşmasıyla birlikte artık dünyanın birçok ülkesinde, pandeminin ilk yılından farklı olarak vaka sayıları yerine, hastaneye yatış oranı ve ölüm istatistikleri, karar alma süreçlerinde daha belirleyici bir hâl alıyor. Sağlık sistemi ve açık ekonomiyi tehdit etmeyen bu tablo piyasalar tarafından da yakından takip ediliyor. Zaman zaman gerilim tırmansa da ekonomik büyüme güçlü, şirket kârlılıkları yüksek, enflasyonist baskı da devam ediyor. Piyasa artık salgından çok ekonomik verilere odaklanmış durumda” görüşünü dile getiriyor.

ALTIN FED’E KİLİTLENDİ

Altının gram fiyatı yeni haftaya 495 TL’ye yakın seviyelerden başlayacak. Ons da 1.802 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, son dört haftadır ons fiyatına 1.790-1.795 dolar civarından tepki geldiğini, bu seviyelerin güçlü destek olduğunu belirtiyor. ABD Merkez Bankasının (FED) önümüzdeki hafta 27-28 Temmuz’da gerçekleştireceği toplantısına dikkat çeken analistler, buradan gelecek mesajların altın fiyatlarında da hareketlenmeye sebep olabileceğini vurguluyor.

Altın parlıyor borsa bekliyor Ons ve dolardaki yükselişin etkisiyle gram altın 520 TL'yi geçerek tarihî zirvelerine yaklaştı. 1.400-1.460 bandına sıkışan borsada ise "temkinli iyimser" bekleyiş hâkim...

PETROL FİYATLARI TOPARLANDI

Salgın kaynaklı talep endişelerinin yanı sıra Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve bazı diğer ülkelerin üretimi artırma kararı, geçen hafta başında petrol fiyatlarına olumsuz yansımıştı. Temmuz başında 77 dolar olan brent petrol, 68 dolara kadar gerilemişti. Borsalarda yaşanan toparlanma, petrol piyasasında da hissedildi. Brent petrol haftayı, 74 dolardan tamamladı. Analistler “Büyüme, talep ve salgın takipte kalmaya devam edecek. 77 dolar önemli direnç” diyor.

BITCOIN 15 BİN DOLARA DÜŞEBİLİR

Bitcoin, son günlerde kritik destek olan ve psikolojik öneme sahip 30 bin dolar seviyesinin altını birkaç defa test etti. Ancak Elon Musk’ın pozitif açıklamaları ile yeniden 33 bin doları geçti. Bazı analistler, bu yükselişin kalıcı olmayacağı görüşünde... Yatırım danışmanlığı şirketi Guggenheim’in CEO’su Scott Minerd “Musk kaynaklı ralli herkesi ikna edemedi. Bitcoin ayı piyasasında, yüzde 80 civarı düşüş yaşanabilir. 15 bin dolara kadar gerileyebilir” tahmininde bulundu.

Dünya piyasalarına delta freni Yeni varyantın Avrupa ve Asya başta olmak üzere vakalarda tekrar artışa sebep olması, birçok ülkede yeniden tedbirleri gündeme getirdi. Ekonomik toparlanma için umutlar azaldı. Küresel borsalarda kayıplar yaşanıyor.

Borsada 5 trilyon liralık işlem rekoru Bu yılın ilk çeyreğinde hisse senedi piyasası işlem hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 kat artarak 5,2 trilyon lirayı buldu ve tarihî rekor seviyeye ulaştı.