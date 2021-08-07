Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Google, ofise dönüşleri ekim ayına ötelerken, çalışanlarına da aşı zorunluluğu getirdi. Microsoft da ofise dönüşü sonbahar aylarına erteledi. Apple ekim ayını işaret ederken, aşı olup olmadıklarına bakmaksızın, mağazalarındaki çalışanlarına maske şartı getirdi. Facebook da aşı zorunluluğu uygulayan şirketler arasında yer aldı. Amazon ise yeni yıla kadar "uzaktan çalışma" kararı aldı. ABD’de 260 bin kişi en fazla çalışana sahip banka Wells Fargo da, 7 Eylül’de işe dönüş planlarını ertelediğini duyurdu.

Google çalışanlarına aşı zorunluluğu Google, işyerine geri dönüş için aşı zorunluluğu getiriyor. Uygulama ABD'deki kampüslerde birkaç hafta içinde başlayacak.