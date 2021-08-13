Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Dünya devleri gözünü Türk oyun sektörüne dikti. Peak Games, Dream Games ve Gram Games’in ardından bir Türk şirketi daha yabancıya gitti. Popüler oyunlar arasında yer alan Angry Birds’ün geliştiricisi Finlandiya merkezli oyun şirketi Rovio, geçen yıl dünyanın en çok indirilen oyunlarından olan Hunter Assassin’in geliştiricisi İzmir merkezli Türk oyun şirketi Ruby Games’in tüm hisselerini satın almak için anlaşmaya vardı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rovio ilk etapta Ruby’nin yüzde 20’si için 10 milyon dolar nakit ödeyecek. Satın almanın bu kısmının önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor.

İKİNCİ ETAP 2020 EKİMDE

İlk etap satın alma sonrası Ruby, Rovio’nun bağlı ortağı olarak faaliyet gösterecek. İkinci etapta ise Ekim 2022 itibarıyla Ruby’nin yüzde 50’sinin Rovio’ya geçmesi planlanıyor. Satın alma bedeli ise son 12 aylık gelir ve FAVÖK ile ölçülecek mali performansa bağlı olacak fakat 80 milyon doları aşamayacak. Rovio, ikinci etapta ödemeyi yüzde 60 nakit, yüzde 40 hisse bazlı yapacak. Ruby’nin kalan yüzde 30’luk bölümü ise sonraki beş yıl içerisinde beş eşit kısımda alınacak. Ödeme en az yarısı nakit olmak üzere her dönem için FAVÖK üzerinden yapılan değerlemeye göre belirlenecek fakat toplan FAVÖK değerini aşamayacak. Yılın ilk 6 ayında Ruby, yaklaşık 7,8 milyon dolar gelir üretirken 3,5 milyon dolarlık düzeltilmiş FAVÖK performansı sergilemişti. 30 Haziran itibarıyla Ruby’nin toplam varlıkları ise 4,3 milyon dolar olmuştu.

Rovio’nun CEO’su Alex Pelletier-Normand, yaptığı açıklamada “Hiperbasit oyun stüdyosu Ruby Games’i satın alarak büyüme stratejimizde önemli bir adım attık. Hızla büyüyen hiperbasit oyun pazarına girerek tabanımızı genişletiyor ve kullanıcılarımıza daha geniş bir portfolyo sunuyoruz” dedi. Ruby Games CEO’su Mert Can Kurum ise açıklamasında “Dünyanın en sevilen oyunlarından biri olan Angry Birds’ü ortaya çıkaran şirketin parçası olmak heyecan verici ve Rovio bünyesinde katılmaktan dolayı gururluyuz. Bu satın alma bizim için yeni bir sayfa. Rovio’nun ücretsiz oyunlardaki köklü geçmişi ve deneyimi daha yüksek hedeflere ulaşmamıza yardımcı olacak” diye konuştu.

Hatırlanacağı üzere, Türkiye’nin ilk unicorn girişimi de oyun sektöründen çıkmıştı. Yerli oyun şirketi Peak Games, geçen yıl yarısı nakit nakit yarısı hisse olmak üzere 1,8 milyar dolara dünyanın en büyük oyun firmalarından ABD merkezli Zynga’ya satılmıştı.

Mobil oyunlara 44,7 milyar dolar harcandı Küresel uygulama harcamaları bu yılın ilk yarısında yüzde 24 artarak 65 milyar dolara yaklaştı.