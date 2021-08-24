Yatırımcılar için güvenli liman olarak görülen altın, bir süredir düşüş grafiğinde hareket ediyor. Bu bağlamda, İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta gram altın 488,00 lira bandında yer aldı.
GRAM ALTIN YÜZDE 0,14 DEĞER KAYBETTİ
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 790,00 lira, Cumhuriyet altını 3.236,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,14 düşüşle 488,00 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
24 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI
PAZARTESİ SALI
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 488,50 488,70 487,80 488,00
Cumhuriyet Ata Lira 3.220,00 3.240,00 3.215,00 3.236,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 446,00 450,00 445,00 449,00
Lira(Tam) Ziynet 3.146,00 3.166,00 3.142,00 3.162,00
Yarım Ziynet 1.573,00 1.583,00 1.571,00 1.581,00
Çeyrek Ziynet 787,00 792,00 785,00 790,00