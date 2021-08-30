Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz’in önemli geçim kaynağı olan fındık hasadı geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Büyük zahmetlerle toplanan fındıkların büyük bölümü biterken, yüksek kısımlarda hasat devam ediyor.

“ACELE ETMEYİN”

Fındık hasadı sonrası harmana serilerek kurutan üreticiler ürünü rekor fiyata satmak için rakamların yükselmesini bekliyor. Alaplı’da önde gelen fındık tüccarlarından Koçak firması fındık üreticilerine uyarılarda bulundu. Fındığı satmak için acele edilmemesi gerektiğini, fiyatların yükselmesini beklediklerini söyleyen Koçak firması sorumlusu 1 Eylül’de TMO’nun fındık alımına başlamasıyla taban fiyatın belirleneceğini duyurdu.

“FINDIK FİYATI 28 TL SEVİYESİNE ÇIKACAKTIR”

Koçak firma sorumlusu, “Biz her zaman diyoruz. Vatandaş acele etmesin fındığı piyasaya sürmesin. Fiyatların yükselmesi için biraz daha beklememiz lazım. İhtiyaçlarını karşılamak için acil satması gerekenleri bir tarafa koyarsak, vatandaş 1 ay beklesin. Fındık fiyatı 28 TL seviyelerine çıkacaktır. Çünkü piyasa o algıyı veriyor. Zaten 1 Eylül’de TMO’nun alıma başlamasıyla taban fiyat yerini bulacaktır. Ayrıca bu sene Alaplı’da 19 bin ton rekolte gelirinden, 7 bin tonu üreticilerimiz fındıklarını harmandan tüccar arkadaşlarımıza vermişlerdir ve hala vermeye devam ediyorlar. Bu böyle devam ederse üreticilerin elinde fındık azalacağından dolayı, önümüzdeki aylarda fındık fiyatında ciddi bir oynama olacaktır. Şu anda Ordu, Giresun’da bulunan tüccar arkadaşlarla görüşüyorum onlarda bu şekilde ” dedi.

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