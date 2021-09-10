Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

e-Devlet sistemi üzerinden verilen hizmetler günden güne artmaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, e-Devlet sistemi üzerinden verilen hizmetlerin günden güne arttığını belirterek, Cumhurbaşkanlığı İnsan kaynakları Ofisi ile yürütülen çalışmalar sonucu 'Kariyer Kapısı Kamu İşe Alımı Hizmeti'nin sisteme entegre edildiği bildirdi.

BİRÇOK HİZMET ARTIK E-DEVLET'TE

Hizmet sayesinde kamu kurumlarının personel alımlarının tek noktadan yapılmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, bunun yanı sıra Otoyol, Köprü ve Tünel İhlali Geçiş ve Borç Sorgulama, PTT-HGS Bakiye Yükleme, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afetzede Hak Sahipliği Başvurusu Sorgulama hizmetlerinin e-Devlet üzerinden verildiği ifade edildi.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı-İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) Hizmeti, Milli Savunma Bakanlığı-Şehit Yakınları ve Gaziler İçin Kira Yardımı Başvurusu Hizmeti ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)-Tapu Devri İşlemleri Hizmeti'ne de vatandaşların e-Devlet üzerinden alabildiği bilgisi verildi.

"VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, teknolojinin gelişmesiyle e-Devlet altyapısının da güçlendiğini ifade etti.

Vatandaşların e-Devlet hizmetlerine yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Karaismailoğlu, e-Devlet Kapısı'nda yapılan işlemlere ilişkin şunları kaydetti: e-Devlet Kapısı'nda bu yılın 8 aylık döneminde 5 milyar 514 milyon 941 bin 632 işlem yapıldı. Aynı dönemde vatandaşlar en çok Sosyal Güvenlik Kurumu-4A Hizmet Dökümü, Türkiye Noterler Birliği-Adıma Tescilli Araç Sorgulama, Gelir İdaresi Başkanlığı-Vergi Borcu Sorgulama, Sağlık Bakanlığı-HES Kodu Üretme ve Listeleme ile Sosyal Güvenlik Kurumu-SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi hizmetleri üzerinden işlem yaptı.

Esnafa destek başvuruları e-devlet üzerinden yapılabilecek Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe desteği başvurularının 25 Mayıs’tan itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı.

Üniversite öğrencileri 'transkript belgelerini' e-Devlet Kapısı'ndan alabilecekler Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, üniversiteler tarafından verilen öğrenci transkript belgelerinin (not dökümü belgesi) e-Devlet Kapısı üzerinden verilebilmesi için yapılan çalışmanın tamamlandığını belirterek, "1 Ekim 2020 itibarıyla mezun olan veya halen okuyan öğrenciler, bilgilerini kapsayan transkriptlerini sorgulayabilecek." dedi.